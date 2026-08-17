Schauspieler Harrison Ford verkörpert den Action-Helden Indiana Jones ein letztes Mal. Allerdings nicht in einem Film, sondern in Disney World.

Zuletzt schlüpfte Harrison Ford in „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ in die Rolle der beliebten Action-Figur. Nun feiert er jedoch ein Comeback – allerdings nicht auf der Leinwand. Denn er dient zum ersten Mal als Vorlage für eine animatronische Indy-Figur in Disney World.

Diese Nachricht veröffentlichte der 84-jährige Schauspieler im Rahmen des Disney-Events „D23“ mit einer aufgezeichneten Video-Botschaft. Natürlich ließ es sich Disney selbst nicht nehmen und postete die Nachricht auch in den sozialen Medien.

Neue „Disney World“-Attraktion

Damit verrät das Studio auch gleich die neue Attraktion in Disney World unter dem Motto „Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent“. Dabei leiht Ford der Puppe nicht nur seine Gestalt, sondern auch seine Stimme, wie er in dem Video verrät. Und ein weiteres Highlight für Fans: Auch Indys legendäre Angst vor Schlangen soll in der Attraktion eine Rolle spielen. „Ich freue mich schon darauf, dass ihr sein nächstes Abenteuer miterlebt“, sagte Harrison Ford in dem Clip.

Seit den 80er-Jahren

Zum ersten Mal verkörperte Harrison Ford den beliebten Action-Helden bereits 1981 in „Jäger des verlorenen Schatzes“. In den 80er-Jahren folgten zwei weitere Indiana-Jones-Filme, bevor man eine längere Pause einlegte. Erst 2008 erschien der vierte Teil und 2023 wurde der letzte Teil veröffentlicht.

Während die ersten drei Filme dem Schauspieler – neben seiner legendären Rolle in „Star Wars“ – zu Berühmtheit verhalfen, floppten die letzten beiden Teile in den Kinos. Ein weiterer Indiana-Jones-Film scheint daher unwahrscheinlich.