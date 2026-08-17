Tote bei Massenpanik in Hindu-Tempel in Indien

Bei einer Massenpanik in einem hinduistischen Tempel in Indien sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich im Ashok-Dham-Tempel im Bezirk Lakhisarai des ostindischen Bundesstaats Biha, wo sich eine große Menschenmenge versammelt hatte, um der Hindu-Gottheit Shiva zu huldigen.