Bei einem Überflug schlug die C17-Crew Alarm. Die fünf eingesetzten Feuerwehren konnten den Brand nach rund vier Stunden löschen.

Kaum eine Verschnaufpause gibt es für die steirischen Feuerwehren im Kampf gegen die Waldbrände. Intensive Einsätze gab es am Wochenende am Schloffereck in der Oststeiermark und auf der Schießlingalm bei Aflenz, ein weiterer Waldbrand auf der Gleinalm forderte zudem die Feuerwehren im Bezirk Graz-Umgebung. Entdeckt worden war das Feuer im Bereich Wüstnagelkogel auf rund 1250 Meter am Sonntag gegen 19 Uhr von der Besatzung des C17-Notarzthubschraubers bei einem Überflug.

Die Feuerwehr Übelbach-Markt war als erste am Einsatzort und startete mit der Brandbekämpfung. Mit den Bildern der Wärmebildkamera, geliefert von der Feuerwehrdrohne der FF Stiwoll, konnten die Glutnester effektiv bekämpft werden. Für die Löschwasserversorgung war die Feuerwehr Deutschfeistritz federführend verantwortlich, unter anderem wurde das Wasser von einem drei Kilometer entfernten Bach abgesaugt.

© FF Deutschfeistritz Die Brandstelle aus dem Blick der Wärmebildkamera

Durch das schnelle Einschreiten von insgesamt fünf Feuerwehren konnte der Brand nach rund vier Stunden gelöscht werden. „Aufgrund der Lage im unwegsamen Gelände war vor allem körperlicher Einsatz und viel Handarbeit gefragt“, bilanziert man bei der Feuerwehr Übelbach.