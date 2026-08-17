Nach dem überraschenden Tod von Schauspielerin Hayden Panettiere melden sich zahlreiche Stars und Wegbegleiter in den sozialen Medien und trauern um die junge Darstellerin.

Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren überraschend verstorben. Mehrere US-Medien berichten von der Tragödie bereits und auch eine Sprecherin der Schauspielerin bestätigte die traurige Nachricht. Ihr Vater Alan Lee Panettiere lässt über die Medien dazu folgendes ausrichten: „Mit tiefer Trauer teilen wir das tragische Ableben unserer geliebten Hayden mit. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten – und den Millionen, die sie auf dem Bildschirm sahen – unermessliche Liebe und Freude brachte“.

Nun haben erste Stars und Weggefährten der Schauspielerin in den sozialen Medien auf ihren Tod reagiert. Sie betete, dass die Nachricht „falsch“ sei, schrieb Beverley Mitchell – bekannt aus „Eine himmlische Familie“ – in einem Kommentar unter Panettieres letztem Instagram-Post. „Du bist so ein helles Licht und sooo geliebt“, schrieb Mitchell weiter. Zahlreiche weitere Kondolenzbekundungen und trauernde Nachrichten reihen sich bereits darunter in den Kommentaren. Promi-Fotograf Randall Slavin teilte ebenfalls ein gemeinsames Foto in seinen Instagram-Storys, erweitert um die Caption „Friede sei mit dir, H“.

Große Trauer

Rosie O‘Donnell begrüßte Panettiere im Jahr 2000 als Gast in ihrer Talkshow, wo die damals Elf-Jährige eine erinnerungswürdige Performance von Britney Spears‚ Hit „(You Drive Me) Crazy“ hinlegte. Die 64-Jährige postete nun ein Bild von Panettiere auf Instagram und brachte die Trauer vieler mit wenigen Worten auf den Punkt: „Oh mein Gott - mein Herz ist gebrochen.“

Die Schauspielerin Selma Blair, die eine enge Freundschaft mit Panettiere verband, ringt unter deren letzten Post ebenfalls um die richtigen Worte: „Ich liebe dich. Sei nicht fort“, schreibt die 54-Jährige dort.

„Ruhe in Frieden, sweet Hayden“, postete Melissa Barrera, die mit Panettiere in dem Horror-Film „Scream VI“ spielte, in ihren Instagram-Storys. Panettieres Rolle in der Slasher-Reihe stellte 2023 ihre Rückkehr zur Schauspielerei dar. Vier Jahre lang war sie zuvor in keinen Filmen und Serien zu sehen.