Ex-US-Politikerin landet wegen Affäre mit Bodyguard vor Gericht

Weil sie eine andere Ehe zerstört habe, steht die Ex-Politikerin Kyrsten Sinema in den USA vor Gericht. Das kann in ein paar US-Bundesstaaten wirklich noch strafbar sein.

Die Ex-US-Senatorin Kyrsten Sinema muss sich vor Gericht verantworten – aus einem durchaus interessanten Grund. Weil sie eine Affäre mit ihrem Bodyguard hatte, verklagte sie Heather Ammel, die Ex-Frau des Mannes, wegen Ehebruchs. Das ist in manchen US-Bundesstaaten noch möglich, wie zum Beispiel in Mississippi, Utah, New Mexico oder North Carolina, wo auch Sinema angeklagt wird.

Das „Homewrecker Law“ besagt, dass Ehepartner den Liebhaber oder die Liebhaberin ihres Partners auf Schadensersatz klagen können, wenn sie angeblich für das Scheitern der Ehe verantwortlich sind.

Erste bisexuelle Senatorin

Sinema gab die Affäre mit ihrem Bodyguard zu und verriet unter Eid, dass sie mehrfach sexuellen Kontakt mit ihm gehabt hat. Die Ex-Frau des Bodyguards bezeichnet Sinema als „hinterhältig“ und sie sei „bereit, eine Familie zu zerstören“.

Ob der Prozess weitergeführt wird, muss der zuständige Bundesrichter entscheiden. Sinema und ihre Anwälte argumentieren, dass keine der sexuellen Begegnungen in North Carolina stattgefunden habe. Im Bundesstaat habe es „lediglich zufällige Begegnungen“ gegeben. Ammel hingegen argumentiert, dass es nicht entscheidend sei, wo die Handlung stattgefunden habe, vielmehr genüge es, dass die Affäre die Ehe in diesem Bundesstaat beschädigt habe.

Sinema war bis 2025 im Senat der Vereinigten Staaten. Bis 2022 war sie Mitglied der Demokratischen Partei, danach ließ sie sich als unabhängig registrieren. Sinema war die erste offen bisexuelle Senatorin der USA.