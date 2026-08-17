Baum verhinderte Schlimmeres: Auto in Großveitsch fast abgestürzt

Am Wochenende rückte die Feuerwehr Veitsch-Ort zu einer Fahrzeugbergung aus. Die Florianis aus Mariazell und Gollrad hatten am Samstag einen ähnlichen Einsatz.

Glück im Unglück hatte am Samstag ein Pickup-Lenker in einem Waldstück in Großveitsch. Er kam mit seinem Fahrzeug von einer Forststraße ab, blieb in dem steil abfallenden Gelände aber noch an einem Baum hängen und stürzte nicht weiter ab.

„Nach der Sicherung des Fahrzeuges mittels Greifzug konnte der Pickup anschließend mithilfe der Seilwinde sicher geborgen werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt“, schildert man seitens der Feuerwehr Veitsch-Ort, die mit fünf Einsatzkräften vor Ort war.

© FF Mariazell/Zach P. Auch auf der L 112 galt es für die Feuerwehr ein Fahrzeug zu bergen

Fahrzeugbergung lautete am Samstag ebenso die Alarmierung für die Feuerwehren aus Mariazell und Gollrad. Auf der L 112 (Niederalplstraße) landete ein Pkw neben der Fahrbahn im Straßengraben. Mittels Hebekran konnten die Einsatzkräfte das verunfallte Fahrzeug schließlich bergen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.