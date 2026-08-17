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Sandra Hüller könnte mehrere Oscar-Nominierungen erhalten
Sandra Hüller hat laut Beobachtern bei der Oscar-Verleihung im März gute Chancen, gleich mehrfach für Academy-Awards in Frage zu kommen. Möglich macht es eine Regeländerung, wonach erstmals Personen für mehrere Rollen in derselben Kategorie nominiert werden können. Hüller begeisterte in Österreichs Einreichung für den Auslandsoscar "Rose", aber zeigt etwa auch im kommenden "Vaterland" (Kinostart 3. September) groß auf.