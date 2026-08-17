Weihbischof Johannes Freitag ist Ehrenmitglied der FF Trofaiach

Weihbischof Johannes Freitag wurde zum Ehrenmitglied der FF Trofaiach ernannt

Am Samstag, dem 15. August 2026, fand in der Wallfahrtskirche Maria Freienstein eine Heilige Messe zum Patrozinium mit Kräutersegnung statt. Die Messe zu Mariä Himmelfahrt wurde gemeinsam mit Weihbischof Johannes Freitag gefeiert und musikalisch von Gabriele und Gottfried Hubmann umrahmt.

Viele Abordnungen der Feuerwehren des Abschnitts Trofaiach waren unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern anzutreffen. Ein Grund dafür war, Weihbischof Freitag für seine langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Trofaiach sowie seine Tätigkeit als Feuerwehrkurat mit einer Ehrenurkunde Dank und Anerkennung auszusprechen.

1 / 2 Die Feuerwehren des Abschnitts Trofaiach bedankten sich bei Weihbischof Johannes Freitag © BFV Leoben / Tomsits

Nach einer Laudatio überreichten Bereichsfeuerwehrkommandant Alexander Siegmund und Karl Grassberger Weihbischof Johannes Freitag die Ehrenmitgliedschaftsurkunde der FF Trofaiach.

Maria Freienstein ist übrigens durch seine exponierte Lage auf einem Felsen hoch über der Gemeinde einer der außergewöhnlichsten Wallfahrtsorte der Steiermark.