Standing Ovations für Jelinek-Uraufführung in Salzburg

Mit Standing Ovations ist am Sonntag auf der Halleiner Perner-Insel die letzte große Premiere der diesjährigen Salzburger Festspiele zu Ende gegangen. Dreidreiviertel Stunden dauerte die Uraufführung von Elfriede Jelineks "Unter Tieren" - um 45 Minuten kürzer als die vor drei Monaten ebenfalls von Nicolas Stemann am koproduzierenden Burgtheater eingerichtete "Urlesung", von der vieles übernommen wurde. Neu ist etwa ein längerer KI-Teil - samt computeranimiertem Peter Thiel.

© APA/BARBARA GINDL (v.l.) Mavie Hörbiger, Caroline Peters, Inge Maux,Thiemo Strutzenberger, Sebastian Rudolph, Azaria Dowuona-Hammond, während der Fotoprobe zu ?Unter Tieren? von Elfriede Jelinek am Freitag, 14. August 2026, im Rahmen der Salzburger Sommer-Festspiele auf der Perner-Insel in Hallein. Premiere ist am 16. August 2026.