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Standing Ovations für Jelinek-Uraufführung in Salzburg
Mit Standing Ovations ist am Sonntag auf der Halleiner Perner-Insel die letzte große Premiere der diesjährigen Salzburger Festspiele zu Ende gegangen. Dreidreiviertel Stunden dauerte die Uraufführung von Elfriede Jelineks "Unter Tieren" - um 45 Minuten kürzer als die vor drei Monaten ebenfalls von Nicolas Stemann am koproduzierenden Burgtheater eingerichtete "Urlesung", von der vieles übernommen wurde. Neu ist etwa ein längerer KI-Teil - samt computeranimiertem Peter Thiel.