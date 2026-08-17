Experte: Alpine Wildtiere leiden unter der Hitze und Dürre

In der diesen Sommer vielfach übermäßigen Hitze sitzen Murmeltiere oft auf exponierten Steinen in der Sonne, sagte der Wildtierexperte Florian Kunz zur APA: "Das ist kein Sonnenbaden, wie man es sich landläufig erwarten würde, sondern eigentlich ein Kältebaden." Ihr überhitzter Körper kann dabei Wärme an den kühleren Stein abgeben. Wildtiere haben also verschiedene Möglichkeiten, die Hitze und Probleme mit Trockenheit zu lindern, leiden aber trotzdem darunter, erklärt er.

© APA/HELMUT FOHRINGER Steinbock und Murmeltier können mittlerweile kaum ausweichen