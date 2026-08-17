Organisationen fürchten um Freiwilliges Soziales Jahr

Sozialorganisationen fürchten um die Anrechenbarkeit des Freiwilligen Sozialjahrs (FSJ) auf den Zivildienst. Im Zuge der Verhandlungen zu den Änderungen beim Zivildienst nach der Regierungseinigung zur Wehrdienstreform könnte dieser eingeschränkt werden, so die Befürchtung. Die Abschaffung der Anrechenbarkeit wäre ein "falsches Signal für engagierte junge Männer", argumentierte etwa die Diakonie. Auch eine Verlängerung wäre kontraproduktiv, hieß es.