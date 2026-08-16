EM-Gold für Stabhochspringer Duplantis

Armand Duplantis ist erfolgreich aus seiner Minikrise zurückgekehrt und zum vierten Mal Europameister im Stabhochsprung. Der 26-jährige Schwede gewann bei der EM in Birmingham mit dem Championship-Rekord von 6,15 m vor dem Griechen Emmanouil Karalis (6,00) und dem Franzosen Baptiste Thiery (5,85). Angriff auf seinen Weltrekord von 6,31 unternahm Duplantis keinen, er hatte die Bestmarke ja bereits 15 Mal zentimeterweise nach oben geschraubt.

© APA/AFP Duplantis prüft sein Gold