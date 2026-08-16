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Tod von Cambridge-Professor Arday: Untersuchung gefordert
Nach dem Tod des britischen Cambridge-Professors Jason Arday nach einer mutmaßlichen Mobbing-Kampagne gegen ihn haben mehr als 31.000 Menschen eine Petition für eine staatliche Untersuchung des Falls unterzeichnet. Dem von der Organisation Good Law Project initiierten Appell an den britischen Premierminister Andy Burnham schlossen sich auch mehrere Abgeordnete an. Rassismus sei der Kern dieser tragischen Geschichte, hieß es mit Blick auf den schwarzen Akademiker.