Tod von Cambridge-Professor Arday: Untersuchung gefordert

Nach dem Tod des britischen Cambridge-Professors Jason Arday nach einer mutmaßlichen Mobbing-Kampagne gegen ihn haben mehr als 31.000 Menschen eine Petition für eine staatliche Untersuchung des Falls unterzeichnet. Dem von der Organisation Good Law Project initiierten Appell an den britischen Premierminister Andy Burnham schlossen sich auch mehrere Abgeordnete an. Rassismus sei der Kern dieser tragischen Geschichte, hieß es mit Blick auf den schwarzen Akademiker.

© APA/AFP Members of the public walk past floral tributes to remember academic Jason Arday, attached to the railings outside Senate House in the University of Cambridge in Cambridge, eastern England on August 15, 2026. Cambridge's top administrator Vice-Chancellor Deborah Prentice said Friday the UK university was "desperately saddened" by the death of Jason Arday, an academic who quit the prestigious institution last week amid a plagiarism scandal. (Photo by Justine GERARDY / AFP)