Journalisten bei Oppositionskundgebung in Kenia attackiert

Bei der Berichterstattung über eine Kundgebung der Opposition in Kenia sind zwei Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sowie mehrere Passanten von bewaffneten Männern angegriffen worden. Ein Videojournalist und ein Fotograf der Nachrichtenagentur wurden am Sonntag in Homa Bay im Südwesten des Landes heftig geschlagen, wie die beiden schilderten. In Kenia finden im August 2027 Wahlen statt, von denen sich Staatschef William Ruto das Mandat für eine zweite Amtszeit erhofft.

© APA/AFP Kenias Präsident William Ruto hofft auf Wiederwahl