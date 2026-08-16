Brasiliens Präsident Lula begann Wahlkampf

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist offiziell in den Kampf zur Wiederwahl gestartet. Vor rund 20.000 Anhängern seiner Arbeiterpartei (PT) trat er am Sonntag in einem Stadion in der Industriestadt São Bernardo do Campo auf, in dem er bereits 1979 zu streikenden Metallarbeitern gesprochen hatte. 50 Jahre nach seinen Anfängen als Gewerkschafter steht Lula nun vor der Herausforderung, eine neue Generation, die digital und App-basiert arbeitet, für sich zu gewinnen.

© APA/AFP Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva startete in Wahlkampf