67-jähriger Biker nach Kollision mit Auto in Kärnten schwer verletzt
Bei einem Motorradunfall in Kärnten wurde ein 67-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
Am Sonntag zur Mittagszeit kurz nach 12.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der Möchlinger Straße (L 118) von Stein im Jauntal kommend in Richtung Gallizien. Zur selben Zeit lenkte ein 67-Jähriger sein Motorrad auf der Grafensteiner Straße (L 107) von Gallizien kommend in Richtung Grafenstein.
Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen bog der 34-Jährige in Richtung Gallizien ab. Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision mit dem 67-jährigen Motorradlenker, wodurch dieser vom Motorrad geschleudert wurde.
Der 67-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.
Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.