67-jähriger Biker nach Kollision mit Auto in Kärnten schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall in Kärnten wurde ein 67-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der Schwerstverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum geflogen (Symbolfoto)

Am Sonntag zur Mittagszeit kurz nach 12.30 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Auto auf der Möchlinger Straße (L 118) von Stein im Jauntal kommend in Richtung Gallizien. Zur selben Zeit lenkte ein 67-Jähriger sein Motorrad auf der Grafensteiner Straße (L 107) von Gallizien kommend in Richtung Grafenstein.

Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen bog der 34-Jährige in Richtung Gallizien ab. Dabei kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision mit dem 67-jährigen Motorradlenker, wodurch dieser vom Motorrad geschleudert wurde.

Der 67-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.