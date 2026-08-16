Kushner traf Hamas und al-Sisi zu Gesprächen über Gaza

Jared Kushner, US-Unterhändler und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hat am Sonntag in Ägypten Gespräche über die Zukunft des Gazastreifens geführt. In El Alamein traf er den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Es seien auch Kontakte mit der radikalislamischen Hamas geplant gewesen. Anschließend reiste Kushner nach Medienberichten weiter zu Gesprächen nach Israel. Demnach wollte er dort unter anderem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu treffen.

© APA/AFP Kriegsschäden im südlichen Gazastreifen