Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Kushner traf Hamas und al-Sisi zu Gesprächen über Gaza

Jared Kushner, US-Unterhändler und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hat am Sonntag in Ägypten Gespräche über die Zukunft des Gazastreifens geführt. In El Alamein traf er den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Es seien auch Kontakte mit der radikalislamischen Hamas geplant gewesen. Anschließend reiste Kushner nach Medienberichten weiter zu Gesprächen nach Israel. Demnach wollte er dort unter anderem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu treffen.

Kriegsschäden im südlichen Gazastreifen
© APA/AFP
Kriegsschäden im südlichen Gazastreifen
IsraelExtremismus