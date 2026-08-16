Angesichts der Budgetlage müssen die Dürre-Hilfen maximal treffsicher sein. Aber dann würde man vor allem jene unterstützen, die sich nicht versichert haben.

Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sind wiederkehrende Begriffe in vielen Rechtsnormen unserer Republik bis hin zur Bundesverfassung. Es sind drei wichtige Prinzipien der österreichischen Verwaltung, ihre Einhaltung wird vom Rechnungshof geprüft. Die aktuelle Budgetlage offenbart jedoch, dass die Realpolitik auch durch andere Grundsätze geleitet wird, wie Schnellschüsse, Gießkanne und Reformverweigerung.

Und jetzt, inmitten einer Jahrhundertdürre, hat Österreich den Salat. Das Land hängt in einem EU-Defizitverfahren, und die Regierung hat ein Doppelbudget geschnürt, dem einige recht optimistische Annahmen zugrunde liegen, die der Fiskalrat und andere Experten deutlich pessimistischer sehen. Der Notgroschen der Republik für Krisen aller Art ist in den vergangenen Jahren gleich mehrfach ausgegeben worden.

Teure Abkürzungen

Der Staat kann seinen Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und Landwirten, nicht jedes Risiko abnehmen. Doch in einem Land mit derart hoher Abgabenlast, kann man schon erwarten, dass bei Jahrhundertereignissen wie der heurigen Trockenheit Unterstützungen gewährt werden, selbstredend entlang der Grundsätze Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Bei der Pandemie und der Energiepreisrallye nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war dies nicht der Fall. Die oft schwierigen Kompromisse zwischen Türkis und Grün sowie auch innerhalb dieser Parteien, speziell der Volkspartei, waren mit großzügigen Ausschüttungen aus der Staatskasse erleichtert worden. Diese teure Abkürzung kann die Dreierkoalition in den Verhandlungen zu den Dürre-Hilfen nicht nehmen. Maximale Treffsicherheit ist Pflicht.

Doch diese Treffsicherheit würde bedeuten, nur jenen Bauern zu helfen, die jetzt vor wirklich existenziellen Schwierigkeiten stehen. Das werden zwar nicht nur, aber vor allem jene sein, die sich gegen Dürre nicht versichert haben, obwohl die laufenden Prämien ohnehin zu 55 Prozent vom Staat gestützt werden. Deshalb lehnen alle Regierungsparteien diesen Ansatz ab.

Totschnigs Dilemma

Doch der große Unterschied zwischen Ackerbau und Grünland – 80 Prozent der Ackerflächen sind versichert, aber nur 40 Prozent des Grünlands – deutet darauf hin, dass die Versicherung für die Viehwirtschaft viel weniger attraktiv ist. Es ist auch plausibel: Für den Ackerbauer bedeutet jeder Ernteausfall automatisch weniger Umsatz. Ein Viehbauer kann seine Tiere aber vielleicht auch mit 20 Prozent weniger Silage über den Winter bringen. Bei der Jahrhundertdürre geht das nicht mehr.

Zuschüsse für Futter zu gewähren, wie das Agrarminister Norbert Totschnig unter anderem fordert, ist kein verkehrter Ansatz, würde wohl aber auch weniger betroffene Landwirte inkludieren, weshalb SPÖ und Neos dies mit Verweis auf mangelnde Treffsicherheit ablehnen. Das Dilemma ist kaum aufzulösen. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit mögen zentrale Prinzipien der Verwaltung sein, Gerechtigkeit ist jedoch ein Leitmotiv für politisches Handeln, wobei jede Partei diesen Begriff anders interpretiert.