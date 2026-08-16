TASS: Strafverfahren in Russland gegen "FAZ"-Journalisten

Nach seiner Frage bei einer Pressekonferenz zur Tötung russischer Soldaten ist in Moskau laut Staatsagentur TASS ein Strafverfahren gegen einen deutschen Journalisten eingeleitet worden. Ermittelt werde gegen den Korrespondenten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wegen des Schürens von Hass und Feindseligkeit, meldete TASS. Aktuell werde entschieden, ob der Reporter, der für die Zeitung aus Wien über Südosteuropa berichtet, international zur Fahndung ausgeschrieben werde.

© APA/dpa ARCHIV - 15.04.2026, Hessen, Frankfurt/Main: Das Verlags- und Redaktionsgebäude der FAZ in Frankfurt am Main. (zu dpa: ««FAZ» reagiert auf Kritik nach Frage an Selenskyj») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++