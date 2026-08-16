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Asche entzündete sich, Carport in Flammen

Feuerwehreinsatz im Bezirk Südoststeiermark am Sonntagvormittag. Verletzt wurde niemand.

Einsatz für die Feuerwehr
© FF Heiligenkreuz am Waasen
Einsatz für die Feuerwehr
Pirching am TraubenbergFreiwillige Feuerwehr

Gegen 11:30 Uhr geriet in Pirching am Traubenberg eine Mülltonne in Brand. Auslöser dürfte entsorgte Asche gewesen sein, welche nicht vollständig ausgekühlt war.

Die Flammen breiteten sich auf das angrenzende Carport aus. Zum Glück bemerkten die Hausbewohner das Feuer schnell und begannen selbst mit der Brandbekämpfung. Die eintreffenden Feuerwehren Edelstauden und Heiligenkreuz am Waasen konnten die Löscharbeiten finalisieren und den Brand zur Gänze löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

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