Israel droht mit weiteren Angriffen im Libanon

Nach Angriffen mit elf Toten im Süden des Libanon hat die israelische Armee bekräftigt, weitere Attacken gegen die libanesische Hisbollah-Miliz ausführen zu wollen, falls diese Israelis gefährdet. "Keine Rechnung wird offen bleiben", erklärte Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag im Onlinedienst X. Bei den Attacken am Samstag wurden nach israelischen Angaben zwei Hisbollah-Kommandeure getötet, es starben aber auch Frauen und Kinder.

© APA/AFP Elf Tote bei israelischen Angriffen im Libanon