Der Ex-ÖFB-Teamverteidiger beendet seine Karriere. Trauner kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen und verpasste die WM 2026.

Gernot Trauner hat nach 16 Jahren seine Laufbahn als Fußball-Profi beendet. „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, aber sie fühlt sich gut und richtig an“, schrieb der 34-Jährige, dessen Vertrag beim niederländischen Spitzenclub Feyenoord Rotterdam ausgelaufen war. Mit Feyenoord feierte der 16-fache ÖFB-Teamspieler auch seine größten Erfolge, wurde 2023 Meister und 2024 Cupsieger. Mit Österreich war der Verteidiger 2024 bei der EM. Für eine Einberufung in den WM-Kader 2026 reichte es allerdings nicht mehr, da Trauner fast die komplette Saison 2025/26 aufgrund einer Achillessehnenverletzung verpasst hat.

„Ich bin unglaublich dankbar, dass ich meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen durfte. Meistertitel, Pokalsieg, Champions League, Europameisterschaft und die Rolle als Kapitän lassen mich mit großem Stolz zurückblicken. Aber auch Verletzungen und Enttäuschungen waren Teil meiner Reise, haben mich Bodenständigkeit und Demut gelehrt und zu dem gemacht, der ich heute bin“, erklärte Trauner und bedankte sich bei allen Wegbegleitern.