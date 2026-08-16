Die Pkw-Lenkerin dürfte auf einer Kreuzung in Andritz den Fahrstreifen und die dazugehörigen Ampeln verwechselt haben, sie erfasste die Radlerin.

Folgenschwerer Zusammenstoß Samstagmittag in Graz-Andritz: Eine 86-jährige Grazerin wollte die Kreuzung Weinzöttlstraße-Andritzer Reichsstraße geradeaus überqueren. Sie gab an, aufgrund des blinkenden Grünlichts beschleunigt zu haben. Zeitgleich überquerte eine 64-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung die dortige Radfahrerüberfahrt mit ihrem E-Bike, da die dortige Ampel Grünlicht zeigte.

Zusammenprall: Eine Schwerverletzte

In weiterer Folge kam es zu einer Kollision der beiden, wodurch die 64-Jährige zu Sturz kam und sich schwer verletzte. Passanten leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die Frau wurde ins UKH Graz gebracht.

Nach Angaben der 86-Jährigen sowie weiterer Passanten dürfte die Pkw-Lenkerin die Ampel für ihren Fahrstreifen verwechselt haben, da diese auf Rot geschalten war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.