Wien ist Nachtzug-Hauptstadt der EU

Wien ist auch in Sachen Nachtzüge Hauptstadt: Laut einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) sind von hier aus 15 Enddestinationen mit nächtlichen Verbindungen sinnvoll erreichbar. Damit liegt man im Vergleich mit den EU-Hauptstädten an der Spitze. An zweiter Stelle folgen Bukarest und Budapest mit jeweils zwölf. Am unteren Ende finden sich zehn EU-Hauptstädte, die gar nicht an das Nachtzug-Netz angebunden sind.

Von den 15 aus Wien angesteuerten Zielen werden 13 sogar täglich angefahren, wie Michael Schwendinger vom VCÖ erläuterte. Darunter sind unter anderem Amsterdam, Berlin, Bukarest, Hamburg, Warschau und Zürich. Bis 20. August kann auch Rom täglich erreicht werden, dann baustellenbedingt erst wieder ab 20. September. In der Zwischenzeit endet dieser Nachtzug in Bologna.

Hinter Wien, Budapest und Bukarest finden sich Paris und Prag mit jeweils zehn Übernacht-Zügen. Insgesamt sind nur 17 EU-Hauptstädte auf diese Art besuchbar, wie der VCÖ erhoben hat. Hier seien weitere Verbesserungen nötig, befindet man. "Die EU hat es in den vergangenen Jahrzehnten verabsäumt, die internationalen Bahnverbindungen zu forcieren", konstatierte Schwendinger.

Der Aufholbedarf sei groß - vor allem weil Reisen mit der Bahn in Österreich so gefragt seien wie nie zuvor, hieß es. Dazu verwies der VCÖ auf Daten der Statistik Austria: Im Vorjahr ist laut diesen mit 4,11 Mio. Urlaubsreisen mit der Eisenbahn ein neuer Höchstwert erreicht worden.