Karner empfängt dänischen Migrationsminister in Wien

ÖVP-Innenminister Gerhard Karner wird am Montag den dänischen Migrationsminister Morten Bødskov zu einem Arbeitsgespräch in Wien empfangen. Im Zentrum der Debatte wird laut seinem Büro die Umsetzung von Rückkehrzentren sowie Asylverfahren außerhalb der EU stehen. Österreich und Dänemark sind mit den Niederlanden, Deutschland und Griechenland Teil der "Gruppe der Umsetzer", die an einer Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas arbeitet.

© APA/HELMUT FOHRINGER Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag, 12. Juni 2026, anl. der PK des Innenministeriums "Stabiles hohes Sicherheitsbudget, Asylpakt tritt in Kraft" im Innenministerium in Wien.