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Mikl-Leitner mahnt Reformen und Kompromissbereitschaft ein
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die derzeit schlechten Umfragewerte der Bundesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS als Auftrag für Reformen und Kompromissbereitschaft. Es sei etwa "höchste Zeit" für weitere Konjunkturimpulse, betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei Dürrehilfen für die Landwirtschaft dürfe es "keine Denkverbote" geben, erklärte sie weiters. Bei der Landtagswahl 2028 will Mikl-Leitner wieder als Spitzenkandidatin antreten.