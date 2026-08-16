Mikl-Leitner mahnt Reformen und Kompromissbereitschaft ein

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die derzeit schlechten Umfragewerte der Bundesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS als Auftrag für Reformen und Kompromissbereitschaft. Es sei etwa "höchste Zeit" für weitere Konjunkturimpulse, betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei Dürrehilfen für die Landwirtschaft dürfe es "keine Denkverbote" geben, erklärte sie weiters. Bei der Landtagswahl 2028 will Mikl-Leitner wieder als Spitzenkandidatin antreten.

© APA Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag, 13. August 2026, anl. eines Interviews mit der APA-Austria Presse Agentur in St. Pölten.