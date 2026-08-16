Athen: Ankara muss Genozid an Pontos-Griechen anerkennen

Griechenlands Präsident Konstantinos Tasoulas hat am Samstag die aufgeheizte Stimmung zwischen Athen und Ankara weiter befeuert. Bei Feiern zu Mariä Himmelfahrt im griechisch-orthodoxen Wallfahrtsort Panagia Soumela am Berg Vermio forderte Tasoulas, die Verfolgung, Vertreibung und Ermordung von großen Teilen der griechisch-orthodoxen Bevölkerung an der Schwarzmeerküste (Region Pontos) im Osmanischen Reich von 1914 bis 1923 müsse von der Türkei als Genozid anerkannt werden.

© APA/AFP (Archiv-/Themenbild von Mai 2025) Griechenlands Präsident Konstantinos Tasoulas