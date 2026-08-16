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Neue Präventionsempfehlungen für Herz-Kreislauf-Krankheiten
Der veröffentlichte "Österreichische Lipidkonsensus 2026" gibt Medizinerinnen und Medizinern neue Behandlungsempfehlungen zu Cholesterin und anderen Blutfetten vor. Der Fokus lag auf der Früherkennung von Risikofaktoren, wie Florian Kronenberg und Florian Höllerl - zwei der vier Koordinatoren des Papiers - im APA-Gespräch erklärten. Die beiden Mediziner plädierten für regelmäßigere Vorsorgeuntersuchungen und leitliniengemäße Nutzung von cholesterinsenkenden Medikamenten.