GAK testet Rapids Makellosigkeit - Kellerduell in Hartberg

In den drei Sonntagspartien der Fußball-Bundesliga sind Österreichs Europacup-Fighter im Einsatz. Der Tabellenzweite Rapid empfängt um 19.00 Uhr in Hütteldorf den GAK, die Grün-Weißen wollen ihren makellosen Saisonstart mit dem achten Sieg im achten Spiel verlängern. Davor kommt es in Hartberg zum Duell zwischen dem TSV und der Wiener Austria (17.00 Uhr/alle Sky), beide Teams sind noch punktelos. In Innsbruck empfängt zur gleichen Zeit die WSG Tirol die "Bullen" aus Salzburg.

© APA/ERWIN SCHERIAU Der GAK trifft auf Rapid