Kingley bei EM in Birmingham Sechster im Dreisprung

Endiorass Kingley hat als Sechster im Dreisprung für Österreichs viertes Top-10-Ergebnis bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham gesorgt. Der WM-Neunte des Vorjahres steigerte sich gegenüber der Qualifikation (16,25) auf 16,57 m. Mit dem nationalen Rekord und der Jahresweltbestleistung von 18,15 sicherte sich der Italiener Andy Diaz Hernandez die Goldmedaille vor Pedro Pichardo (POR/17,76) und seinem Landsmann Andrea Dallavalle (17,37).

© APA/ÖLV Kingley mit starker EM-Platzierung