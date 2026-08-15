Aus bisher unbekannter Ursache landete ein Cabrio im Gastgarten einer Mc Donald‘s-Filiale in Wiener Neudorf.

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in Wiener Neudorf, wie das Online-Magazin „monatrevue“ berichtet. Ein Pkw krachte aus bislang unbekannter Ursache in den Gastgarten einer Mc Donald‘s-Filiale.

Das Rote Kreuz rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt, dem Bezirks-Einsatzleiter (BEL) Baden sowie vier First Respondern zum Unfallort aus. Zwei Personen aus dem Unfallfahrzeug wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Ursache unklar

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf musste das Unfallfahrzeug aus dem Gastgarten bergen. Die Hintergründe sowie der genaue Hergang des Unfalls sind derzeit noch unklar.