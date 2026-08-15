Der Schirm dürfte seitlich eingeklappt sein, wodurch die Tragödie verursacht wurde.

Ein 42-jähriger Gleitschirmpilot ist am Samstagvormittag im Bereich des Serlesjöchls im Gemeindegebiet von Fulpmes (Bezirk Innsbruck-Land) abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der deutsche Staatsbürger flog laut Zeugen in einer Höhe von rund fünf Metern talwärts, als sein Schirm seitlich einklappte und der Mann auf dem Boden aufschlug, berichtete die Tiroler Polizei.

Ein Notarzthubschrauber wurde zur Erstversorgung des Schwerverletzten an die Unfallstelle entsandt. Danach wurde der Deutsche mit Unterstützung der Bergrettung Vorderes Stubaital mittels Tau geborgen. Nach einer Zwischenlandung in Fulpmes wurde er in die Uniklinik Innsbruck gebracht.