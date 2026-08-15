Das Testspiel der Bayern gegen Leipzig endete 3:1 und mit zwei unschönen Aktionen.

Der 3:1-Testspielsieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München gegen RB Leipzig ist am Samstag von Verletzungen überschattet worden. Bayerns ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer musste bei der Partie in München nach zehn Minuten wegen eines harten Einsteigens des Leipzigers David Raum vom Platz. Auf dem Weg in die Kabine wurde der Salzburger vom medizinischen Personal gestützt. Auch Jamal Musiala musste kurz vor Schluss verletzt vom Rasen.

Der DFB-Teamspieler, der wenige Minuten zuvor den Treffer zum 3:1 erzielt hatte, lag plötzlich am Rasen. Mitspieler riefen nach den Ärzten. In der stillen Allianz-Arena wurde danach erleichtert Beifall geklatscht, als Musiala gehend, aber benommen wirkend das Spielfeld verlassen konnte. Genaue Diagnosen für Laimer und Musiala lagen zunächst noch nicht vor.