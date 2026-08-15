Der Mann stürzte auf einem Radweg im Pinzgau.

Ein 64-jähriger Deutscher ist am Freitag bei einem Unfall mit seinem E-Bike im Pinzgau ums Leben gekommen. Laut Polizei stürzte der Mann aus Berlin kurz nach 12.00 Uhr auf einem Radweg in Leogang aus bisher unbekannter Ursache. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Wiederbelebungsmaßnahmen waren jedoch vergeblich, der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei Salzburg schloss ein Fremdverschulden aus.