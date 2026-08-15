Radfahrer (76) bei Stubenberg von Pkw erfasst und schwer verletzt

Samstagmittag kam es auf der L 409 zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 76-jährige Biker erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 11:45 Uhr war ein 86-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der L 409 von Stubenberg kommend in Fahrtrichtung Buchberg bei Herberstein unterwegs. Dabei kam es zur Kollision mit einem vor ihm fahrenden Radfahrer.

Beim Opfer handelt es sich um einen 76-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Durch die Kollision wurde der Mann in weiterer Folge in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Weiz gebracht.