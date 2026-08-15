Hitze macht in der Steiermark Pause: Kaltfront bringt Abkühlung

Der Sonntag lädt noch einmal zum Baden ein, ehe am Montag eine Kaltfront das Wettergeschehen bestimmt. Das Zwischentief ist nur von kurzer Dauer.

Noch einmal Sommer pur, dann heißt es kurz: durchatmen und durchlüften! In der Steiermark geht es in den kommenden Tagen nämlich weiterhin sommerlich zu, doch eine Kaltfront bringt am Montag eine kleine, aber spürbare Abkühlung. Danach nimmt der Sommer schnell wieder Fahrt auf.

Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag zeigt sich der Himmel meist sternenklar. Erst in den frühen Morgenstunden ziehen von Nordwesten einige dünne, hohe Wolkenfelder auf.

Sonntag wird noch einmal richtig heiß

Am Sonntag legt der Sommer dann noch einmal ordentlich nach. Vor allem im Süden und Osten bleibt es bei zunächst nur dünnen, harmlosen Wolkenfeldern sehr sonnig und heiß. Die Temperaturen klettern auf 28 bis 33 Grad. In der Obersteiermark ziehen dagegen schon am Vormittag etwas dichtere Wolken auf. „Am Nachmittag und Abend sind dort ein paar Regenschauer und Gewitter möglich. Im Süden bleibt das Schauerrisiko noch recht gering“, prognostiziert die Geosphere. Gleichzeitig verabschiedet sich der Südwind langsam und macht bis zum Abend einem teils böig auffrischenden Nordwestwind Platz.

Der Sommer legt eine kurze Pause ein

Dann kommt die kleine Abkühlung: Mit einer Kaltfront breiten sich am Montagvormittag in der Obersteiermark Regenschauer und einzelne Gewitter aus. Im Südosten bleibt es noch ein paar Stunden trocken, ehe ab Mittag auch dort Schauer und Gewitter durchziehen. Örtlich ist Starkregen möglich. Zwischendurch kann es nach der ersten Schauer- und Gewitterstaffel von Nordwesten her kurz auflockern. Lange hält die Ruhe aber nicht an – weitere gewittrige Schauer folgen. Die Höchstwerte liegen von Nordwest nach Südost nur noch bei 20 bis 27 Grad. Mit den Schauern kühlt es ab.

Am Dienstagmorgen können sich noch vereinzelte Nebel- und Restwolken zeigen, die sich aber rasch auflösen. Dazu frischt der Nordwestwind teils lebhaft auf. In der nördlichen Obersteiermark bleiben einige Wolken und einzelne Regenschauer möglich. Südlich der Mur-Mürz-Furche überwiegt dagegen trockenes und sonniges Wetter. Nach einer frischen Nacht mit 12 bis 16 Grad werden tagsüber 22 Grad im Ausseerland und im Ennstal sowie 27 Grad im Südosten erreicht.

Am Mittwoch kommt der Sommer zurück

Schon am Mittwoch übernimmt der Hochdruckeinfluss wieder das Kommando. Es wird sehr sonnig und stabil. Und auch bei den Temperaturen geht es wieder deutlich bergauf: Nach 10 bis 16 Grad in der Früh sind am Nachmittag 26 bis 33 Grad möglich. Der Trend setzt sich am Donnerstag weiter fort.