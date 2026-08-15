Vom Föhrenwald-Löscheinsatz ins Spital: Feuerwehrmann wurde Papa

Gemeinsam mit seinen Kameraden kämpfte Fabian Fuchs im niederösterreichischen Föhrenwald gegen die Flammen. Kurz darauf hielt er seine Tochter erstmals im Arm.

Fabian Fuchs von der Freiwilligen Feuerwehr Payerbach erlebte Freitagnachmittag ein Wechselbad der Gefühle. Zunächst musste er mit seinen Kameraden ausrücken, nachdem der Föhrenwald in Niederösterreich erneut zu brennen begonnen hatte. Während des Einsatzes erhielt er dann plötzlich die Mitteilung, dass die Geburt seines Kindes unmittelbar bevorstehe. Mit einem Versorgungsfahrzeug der Feuerwehr wurde der werdende Papa ins Krankenhaus zu seiner Lebensgefährtin Birgit gebracht, wo er kurz darauf seine Tochter Anna Lena erstmals im Arm halten durfte. All das noch in seiner Arbeitskleidung, wie auf einem Bild zu sehen ist, das die FF Payerbach auf Facebook geteilt hat.

Den anderen mehr als 830 Feuerwehrmitgliedern gelang es in der Zwischenzeit, den Waldbrand in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) unter Kontrolle zu bringen.

Vorsichtiger Optimismus habe sich bestätigt

Die Nacht verlief nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos ruhig, „aber keineswegs entspannt“. Zahlreiche Glutnester wurden mit Drohnen über Wärmebildkameras aufgespürt und nachgelöscht. Ein erneutes Aufflammen des Brandes oder ein Übergreifen auf angrenzende Waldflächen konnte verhindert werden.

Die Gefahr sei zwar noch nicht gebannt, der vorsichtige Optimismus der Einsatzleitung habe sich in der Nacht jedoch bestätigt, hieß es. Die Glutnester hätten den Einsatzkräften keine größeren Probleme bereitet, und auch die in der Nacht errichteten Riegelstellungen hätten sich bewährt und eine Brandausbreitung verhindert.

Die örtlichen Feuerwehren wurden am Samstag durch zusätzliche Kräfte verstärkt, etwa durch Einheiten des Katastrophenhilfsdienstes aus den Bezirken Lilienfeld und Tulln. Der Sonderdienst Waldbrand unterstützte schwerpunktmäßig bei der gezielten Bodenbrandbekämpfung. Hubschrauber brauche man derzeit nicht mehr, weil es weiterhin um das Aufspüren und Ablöschen von Glutnestern gehe, sagte Klaus Stebal vom Landesfeuerwehrkommando auf APA-Anfrage. „Das ist Knochenarbeit.“ Wann „Brand aus“ gegeben werden könne, sei noch nicht absehbar.

64 Hektar betroffen

Der Großbrand im Föhrenwald war Freitagmittag ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz mit über 830 Feuerwehrmitgliedern und elf Hubschraubern erforderlich gemacht. Rund 64 Hektar waren laut Feuerwehr betroffen. Die Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld wurde kurzzeitig evakuiert, weil sich die Flammen in Richtung ihrer Häuser ausbreiteten. Die rund 250 Betroffenen konnten am Abend aber wieder zurück nach Hause. Das Feuer wurde gegen 18.00 Uhr unter Kontrolle gebracht.

Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten medizinisch an Ort und Stelle versorgt werden, teilte Notruf Niederösterreich in einer Aussendung mit. Vonseiten des Bezirkskommandos hieß es, dass vier Mitglieder leicht verletzt wurden. Die Ursache für das Feuer stand vorerst nicht fest. Betroffen sei ein anderes Gebiet als beim Feuer in der Vorwoche, so Stebal.

Erst in der Vorwoche großer Waldbrand

Die Feuerwehr appellierte an die Bevölkerung, das Gebiet großräumig zu meiden. Zufahrts- und Einsatzwege müssen „jederzeit freigehalten werden“, wurde betont. „Wer sich unnötig dem Einsatzgebiet nähert, behindert nicht nur die Arbeit der Einsatzkräfte, sondern bringt auch sich selbst in Gefahr“, lautete die Warnung.

Erst vergangene Woche hatte sich ein Feuer im Föhrenwald auf rund 100 Hektar ausgedehnt. Die Flammen waren in der Vorwoche am Mittwochnachmittag ausgebrochen, es dauerte bis Sonntagabend, ehe „Brand aus“ gegeben wurde. Hunderte Feuerwehrleute standen im Einsatz. Verursacht worden sein soll der Brand nach Ermittlungen der Polizei durch Phosphor in Munitionsteilen einer Ende des Zweiten Weltkrieges gesprengten Fabrik. Das Feuer zählt zu den größten in Niederösterreich in den vergangenen Jahren.