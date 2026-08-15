Ätna-Warnstufe herabgestuft

Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna gab es am Samstag vorsichtige Hoffnung auf eine Lockerung der Einschränkungen am Flughafen von Catania. Ankünfte und Abflüge bleiben nach Betreiberangaben zunächst ausgesetzt – bis 14.00 Uhr. Grund sind die Verunreinigung der Flughafeninfrastruktur sowie Vulkanasche. Am Vormittag teilte nun der Betreiber des Airports (SAC) mit, die aktuelle Warnstufe sei von Rot auf Orange herabgestuft worden.

© APA/Etna Walk Auswirkungen auf Flugbetrieb aber noch unklar