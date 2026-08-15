Navid Kermani kritisiert "Verballermannisierung" in Köln

Der Schriftsteller Navid Kermani (58) kritisiert eine "Verballermannisierung" seiner Wahlheimat Köln. "Viele Jahre lang war es erklärte Politik der Stadtspitze, Köln nicht als Kulturstadt in Szene zu setzen, sondern als Eventstadt", sagte Kermani der Deutschen Presse-Agentur. "Die Stadt wurde so zur deutschen Party-Metropole." Die Auswüchse dieser Entwicklung würden in den Massenbesäufnissen zu Karneval besonders offensichtlich.

© APA/dpa Navid Kermani lebt in Köln und liebt nicht alles daran