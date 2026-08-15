"Am goldenen See"-Regisseur Rydell mit 97 Jahren gestorben

Der gefeierte US-Regisseur Mark Rydell, der Hollywood-Größen wie Henry Fonda, Katharine Hepburn, Bette Midler, Richard Gere und Sharon Stone vor die Kamera holte, ist tot. Seine Nichte, Schauspielerin Maggie Wagner, bestätigte den Tod, wie das von Rydell mitbegründete "Actors Studio West" in Los Angeles der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Schauspieler und Filmemacher wurde 97 Jahre alt.

© APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA LOS ANGELES - USA: FOTO: APA/APA/AFP/Getty Images North America/VINCE BUCCI