Medien: Sieben Tote bei israelischem Angriff im Südlibanon

Bei einem israelischen Luftangriff auf den Süden des Libanons sind Medienberichten zufolge sieben Menschen getötet worden. Drei weitere Personen seien verletzt worden, als Kampfflugzeuge im Morgengrauen ein Haus in dem Dorf Ansar bombardierten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Samstag. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, sie hätten in der Nacht auf Samstag Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz attackiert.

© APA/AFP Schwere israelische Angriffe im Süden des Libanon