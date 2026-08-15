Erdbeben im südspanischen Granada

Ein Erdbeben der Stärke fünf hat am frühen Samstagmorgen die südspanische Stadt Granada erschüttert. Dabei seien an Häusern und Autos Schäden entstanden, teilte die Regionalregierung mit. Über mögliche Verletzte sei nichts bekannt. Das Beben ereignete sich kurz nach 1.00 Uhr im Großraum Alhendin. Der andalusische Rettungsdienst befreite mehrere Menschen aus beschädigten Gebäuden. Auf Fernsehbildern des Senders TVE waren Trümmer auf den Straßen und demolierte Autos zu sehen.

© APA/AFP Erdbeben hatte Stärke fünf (Symbolbild)