Mops-Hündin Jinny Lu ist "hässlichster Hund der Welt"

Eine schief heraushängende Zunge, Glupschaugen und Falten im Gesicht: Eine Mops-Hündin namens Jinny Lu hat es damit zu der Auszeichnung "hässlichster Hund der Welt" gebracht. Hundebesitzerin Michelle Grady kann sich nach dem traditionellen Wettbewerb am Freitag im nordkalifornischen Santa Rosa nun über ein Preisgeld von 5.000 Dollar (rund 4.300 Euro) freuen. Jinny Lu wurde einst von Tierschützern in Südkorea gerettet und in die USA gebracht.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Mops-Dame hat den ersten Platz erreicht