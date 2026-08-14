Sturm Graz vor Pflichtaufgabe gegen Lieblingsgegner Altach

Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbahce steht Sturm Graz im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison am Samstag (19.30 Uhr) vor der Pflichtaufgabe Altach. Die Vorarlberger haben ihrem Ex-Trainer Fabio Ingolitsch aber schon einmal die Suppe versalzen und konnten sich akribisch auf den Europacup-Starter vorbereiten. Im zweiten Samstag-Spiel (17.00 Uhr/beide Sky) gastiert der Wolfsberger AC bei Aufsteiger Austria Lustenau.

© APA/ERWIN SCHERIAU Sturm und Ingolitsch verteidigen gegen Altach eine Serie