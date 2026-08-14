800-m-Showdown bei EM an Schweizerin Werro

Das mit größter Spannung erwartete 800-m-Finale der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham ist das erwartete Spektakel gewesen, auch wenn der Weltrekord von Jarmila Kratochvilova (1:53,28 Min./1983) nicht fiel. Gold holte sich die Schweizerin Audrey Werro im Meisterschaftsrekord von 1:54,81 Min. vor der britischen Olympiasiegerin Keely Hodgkinson (1:55,01) und der Niederländerin Femke Broeders-Bol, die den nationalen Rekord einstellte (1:55,54).

© APA/AFP Werro ist Europameisterin über 800 m