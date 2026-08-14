BW Linz feiert in 2. Liga Last-Minute-Sieg gegen St. Pölten

Blau-Weiß Linz hat den Siegeslauf in der zweiten Fußball-Liga auch beim Vizemeister fortgesetzt. Der Absteiger gewann am Freitag in der dritten Runde beim SKN St. Pölten dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 1:0 (0:0) und führt mit dem dritten Zu-null-Sieg die Tabelle an. Die Niederösterreicher warten dagegen weiter auf den ersten Punktgewinn und das erste Tor, die Mannschaft von Cem Sekerlioglu verlor zum dritten Mal mit 0:1.

© APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER Linz-Trainer Köllner sah den nächsten Sieg seiner Mannschaft

vor 29 Minuten 14. August 2026 um 20:52 Niederösterreich Fußball