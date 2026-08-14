Tagger verliert in Cincinnati Marathonmatch gegen Gibson

Lilli Tagger hat sich nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde des WTA1000-Tennisturniers in Cincinnati nach einem Marathonmatch geschlagen geben müssen. Die 18-jährige Osttirolerin verlor am Freitag in der ersten Runde des mit 7,433 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers gegen die Australierin Taliba Gibson nach 2:36 Stunden 6:4,1:6,5:7. Sie verspielte damit auch ein Zweitrundenduell mit der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka.

Tagger gelang gegen die 22-jährige Australierin im ersten Satz das entscheidende Break zum 4:3. Im zweiten Durchgang verlor sie aber ihren Rhythmus und hatte auch Probleme mit ihrem Aufschlag. Gibson, die Nummer 65 der Weltrangliste, schaffte in 31 Minuten den Satzgleichstand.

In der Entscheidung ging Tagger 3:0 in Führung, ehe wieder der Faden riss. Gibson holte sich vier Games hintereinander, doch Tagger bäumte sich wieder auf und nahm Gibson das Service zum 4:4 ab. Im Finish entwickelte sich ein Breakfestival. Fünfmal hintereinander brachten die beiden Spielerinnen ihren Aufschlag nicht durch, ehe Gibson zum Match ausservierte.

Die Wienerin Sinja Kraus ist in der Nacht auf Samstag (nicht vor 1.00 Uhr MESZ) gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens im Einsatz. Bei einem Sieg von Kraus würde es zu einem Österreicherinnen-Duell kommen, geht es doch danach gegen die als Nummer 24 gesetzte Anastasia Potapova, die in Runde eins ein Freilos hat.