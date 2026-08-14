Trump: Werde Straße von Hormuz zu US-Territorium erklären

US-Präsident Donald Trump will die Straße von Hormuz nach eigener Aussage nach dem Ende des Iran-Krieges zu US-Territorium erklären. "Sobald wir den Iran besiegt haben – der gerade eine vernichtende Niederlage erleidet –, werde ich die Hormuz-Straße zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären", sagte er bei einem Auftritt im Bundesstaat New Jersey. Nähere Angaben dazu machte Trump zunächst nicht.

© APA/AFP Trump will Straße von Hormuz zu US-Territorium machen

vor 46 Minuten 14. August 2026 um 20:35 Iran Iran-USA-Israel +2 IsraelAußenpolitik