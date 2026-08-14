LASK gewann auch 3. Ligaspiel - 4:1 im OÖ-Duell mit Ried

Für den LASK läuft es in der neuen Saison weiter wie geschmiert. Der Double-Champion entschied das Oberösterreich-Duell mit der SV Ried am Freitag zum Rundenauftakt nach einem frühen 0:1-Rückstand noch klar mit 4:1 (3:1) für sich und gewann damit auch das dritte Spiel in der Fußball-Bundesliga. Damit tankte die Truppe von Coach Dietmar Kühbauer auch viel Selbstvertrauen vor dem Play-off-Hinspiel zur Champions League am Mittwoch beim schottischen Meister Celtic Glasgow.

© APA/EXPA/ UWE WINTER Lang erzielte den letzten Treffer