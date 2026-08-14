Tödlicher Unfall: Steirerin krachte mit Motorrad gegen Ortstafel

67-Jährige kam in Kirchbach von Fahrbahn ab und landete in einem Bach. Ehemann hinter ihr wurde Zeuge des Unfalls und leistete Erste Hilfe.

Jede Hilfe zu spät kam am Freitagnachmittag für eine 67-jährige Motorradfahrerin in Kircbach im Bezirk Südoststeiermark. Die Frau wurde bei einem Motorradunfall ohne Fremdbeteiligung tödlich verletzt. Sie wollte zuvor im Ortsteil Dörfla von der L202 links abbiegen und kam dabei aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Straße ab. In weiterer Folge kollidierte sie mit einer Ortstafel und stürzte in einen Bach.

Ihr Ehemann, der mit seinem Motorrad hinter der Frau gefahren war, wurde Zeuge des Unfalls. Gemeinsam mit einem Ersthelfer zog der die 67-Jährige aus dem Bach. Die beiden Männer begannen sofort mit der Wiederbelebung. Diese wurde von Kräften des Roten Kreuzes sowie zwei Notärzten fortgesetzt.

Frau verstarb noch an der Unfallstelle

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimation verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.